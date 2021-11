Hamburger Bahnhof feiert 25. Jubiläum

Die politische Wirkung von Kunst steht im Zentrum von zwei Sonderausstellungen zum 25-jährigen Jubiläum des Museums für Gegenwart im Hamburger Bahnhof Berlin. Von Sonntag an zeigen «Church for Sale» (bis 19.6.) und «Nation, Narration, Narcosis» (bis 3.7.) Bezüge zu gesellschaftlichen Themen und aktuellen Krisen.

Der Schwerpunkt von «Church for Sale» basiert auf Arbeiten der Sammlung Haubrok und der Nationalgalerie. «Diese Sammlung greift explizit politische Themen auf und das war ein Schwerpunkt, der uns für dieses 25-jährige Jubiläum sehr sinnvoll erschien», sagte Leiterin Gabriele Knapstein am Freitag. Das Jubiläum fiele in eine Zeit, in der sich viele massive Krisen auf der Welt überlagerten.