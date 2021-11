Impfstraße für Kinder in Tegel könnte kurzfristig starten

Im Impfzentrum Tegel könnte mit kurzem Vorlauf eine eigene Impfstraße für Kinder starten. Das sagte der Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Berlin, Karsten Hintzmann, am Donnerstag. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am gleichen Tag grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren gegeben.

In Deutschland will die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren noch in diesem Jahr abgeben. Sobald das passiert sei, könne die Kinderimpfstraße innerhalb von ein oder zwei Tagen an den Start gehen. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» (online) darüber berichtet.