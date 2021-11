Berliner Verein Tiertafel bittet um Hilfen

Normalerweise unterstützt die Berliner Tiertafel Halter und ihre Tiere - nun bittet sie selbst um Hilfe. Der Zuschuss der Berliner Tierschutzbeauftragten sinke im kommenden Jahr von rund 45.000 auf 12.000 Euro, teilte die Vorsitzende Linda Hüttmann mit.

Der Verein suche Stiftungen, Unternehmen oder auch Privatpersonen, die ihn unterstützen können. «Auch an einer institutionellen Förderung des Landes Berlin sind wir interessiert, denn die Tiertafel ist in Berlin mittlerweile ein unverzichtbares Sozialprojekt geworden», so Hüttmann. Ihren Angaben zufolge kommen regelmäßig bis zu 250 Tierhalter mit insgesamt 500 Tieren zur Futterausgabe.