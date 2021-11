Mehrere Corona-Ausbrüche in Berliner Pflegeheimen erfasst

In einer Reihe von Berliner Pflegeheimen hat das Coronavirus jüngst wieder für Ausbrüche gesorgt.

Mit Stand Dienstag (23. November 2021) gebe es in elf Langzeitpflegeeinrichtungen noch aktive Infektionen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In diesen Fällen hätten sich bislang insgesamt 83 Bewohner angesteckt, 5 seien gestorben. Die Angaben beziehen sich auf Ausbrüche mit mindestens drei infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern.

In der Zeit von 19. August bis 19. November seien der Heimaufsicht Ausbrüche in 38 Pflegeeinrichtungen gemeldet worden, hieß es weiter. «Im gleichen Zeitraum sind insgesamt 25 Bewohnende an und/oder mit Sars-CoV-2-Infektion verstorben.» Die vier größten Ausbrüche mit Beginn im November hätten sich in Einrichtungen in Lichtenberg, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg ereignet - mit insgesamt 105 infizierten Bewohnern. Der Großteil von ihnen gilt mittlerweile wieder als genesen.