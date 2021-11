Weihnachtsmärkte in Berlin künftig nur noch im 2G-Modell

Die Weihnachtsmärkte in Berlin dürfen trotz hoher Corona-Zahlen vorerst weiter offen bleiben.

Sie stehen aber künftig nur noch Geimpften und genesenen Menschen offen (2G), also nicht Ungeimpften. Darauf verständigte sich der Senat am Dienstag (23. November 2021) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Damit geht Berlin anders vor als das Nachbarland Brandenburg, wo Weihnachtsmärkte am Mittwoch schließen müssen. Etliche Märkte in der Hauptstadt wie am Breitscheidplatz, am Gendarmenmarkt oder vor dem Roten Rathaus wurden erst am Montag eröffnet, andere haben schon länger offen.