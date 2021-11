Verdi ruft erneut zum Warnstreik im öffentlichen Dienst auf

Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi in Berlin für Donnerstag zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen.

Beteiligen sollen sich Beschäftigte und Auszubildende unter anderem in allen Senatsverwaltungen, Bezirksämtern und Kitas sowie an den Hochschulen, wie Verdi am 23. November 2021 mitteilte. An dem Aufruf beteiligen sich demnach auch die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) sowie die Gewerkschaft der Polizei. Viele öffentliche Schulen bleiben bereits an diesem Mittwoch voraussichtlich geschlossen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte in dem Tarifkonflikt für diesen Tag bereits vergangene Woche zum Warnstreik aufgerufen.