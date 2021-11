Corona-Inzidenz leicht rückläufig

Die Corona-Inzidenz in Berlin bleibt auf hohem Niveau. Der Wert lag nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag (22. November 2021) bei 338.

Am Vortag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 343, am Samstag waren es noch 355,8. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz sankt ebenfalls leicht auf 3,4.