Keine Trendwende: Corona-Inzidenz in Berlin über 355

Die Corona-Inzidenz in Berlin steigt unverändert an. Der Wert lag nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag (20. November 2021) bei 355,8.

Am Vortag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz noch 340,7. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Die Hospitalisierungs-Inzidenz stieg derweil auf 4,1.