ZdK-Präsident verteidigt Reformbemühungen der Kirche

Der scheidende Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, hat die Bemühungen um Reformen der Kirche nach dem Missbrauchsskandal verteidigt.

«Wir schauen kritisch auf Strukturen und verfestigte Haltungen innerhalb der Kirche, die Missbrauch begünstigen können, und wollen diese verändern», erklärte Sternberg am Freitag zur Vollversammlung der katholischen Laienorganisation in Berlin. Dies könne nur in Zusammenarbeit von Klerus und Laien gelingen.