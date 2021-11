Wohnungsbrand in Schöneberg

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schöneberg ist ein Bewohner verletzt worden. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

© dpa

Zudem verletzte sich ein Feuerwehrmann den Angaben zufolge bei dem Einsatz am Fuß. Die Wohnung im zweiten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses in der Goebenstraße stand am frühen Freitagmorgen aus noch unbekannten Gründen komplett in Flammen. 25 Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit und wurden in einem BVG-Bus betreut.

© Franziska Delenk Weitere Nachrichten aus Schöneberg Neueröffnungen, Polizeimeldungen und Aktuelles aus Berlin-Schöneberg: Nachrichten aus dem Berliner Stadtteil. mehr

© Simon Tartarotti von Unsplash Förderprogramme für nachhaltige Mobilität in Berlin Der Einbau von Abbiegeassistenten und der Wechsel auf Elektromobilität für Berliner Unternehmen werden vom Land Berlin mit Zuschüssen gefördert. Informieren Sie sich hier. mehr