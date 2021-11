DRK: Genug Helfer für Impfzentren nach Aufruf von Müller

Nach dem Hilferuf von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist für die Impfzentren der Stadt genug Personal gefunden worden. «Der Aufruf hat dazu geführt, dass sich enorm viele Berliner gemeldet haben, um zu helfen», sagte ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Die Helfer sollten nun eingearbeitet werden.

Das DRK ist für die Projektsteuerung der Berliner Impfzentren zuständig und betreibt das Zentrum im stillgelegten Flughafen Tegel. Das Impfzentrum an der Messe wird von den Maltesern betrieben. Das DRK rechnet damit, dass bis spätestens Anfang übernächster Woche die Volllast in den beiden Impfzentren erreicht sei. Im Zentrum an der Messe könnten dann bis zu 4500 Menschen und in Tegel bis zu 4000 Menschen täglich geimpft werden, sagte der Sprecher.