Fortschritt bei Aufarbeitung deutscher Kolonialgeschichte

Kulturstaatsministerin Monika Grütters sieht Fortschritte beim Umgang mit kolonialem Erbe in Deutschland. «Zahlreiche Schritte zeigen die Ernsthaftigkeit der Bemühungen und haben die Aufarbeitung deutscher Kolonialgeschichte ein ganzes Stück weit vorangebracht», sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch zum Auftakt einer Konferenz des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste zur Diskussion um die Rückgabe von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten.

Untersucht werden soll in Kooperation mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und dem Amsterdamer Research Center for Material Culture of the National Museum of World Cultures die viele Jahrzehnte währende Geschichte der Forderungen nach der Rückgabe von Kulturgütern und menschlichen Überresten aus kolonisierten Ländern.