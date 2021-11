Neuer Warnstreik im öffentlichen Dienst Berlins

Berliner Beschäftigte des öffentlichen Dienstes planen am heutigen Mittwoch einen weiteren Warnstreik. Gewerkschaften haben Angestellte der Bürger- und Ordnungsämter und der Polizei sowie angestellte Lehrkräfte, Erzieher, Erzieherinnen und Hochschulbeschäftigte aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Sie wollen so in der laufenden Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber machen.

Bis dahin sind bundesweit weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu erwarten. In Berlin hatten bereits am Dienstag Erzieherinnen und Erzieher in öffentlichen Kitas sowie Mitarbeiter in acht Bezirksämtern und an Schulen die Arbeit niedergelegt. In der vergangenen Woche waren angestellte Lehrern und Erzieher in den Ausstand getreten.