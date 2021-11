Bundeswehr demnächst wieder im Corona-Einsatz in Berlin

Angesichts der stark gestiegenen Corona-Zahlen sollen demnächst in Berlin erneut Soldaten bei der Kontaktnachverfolgung und anderen Aufgaben helfen.

Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Dienstag (16. November 2021) an. «Selbstverständlich wollen wir die Bundeswehr einsetzen, werden wir sie einsetzen, und teilweise ist es schon erfolgt jetzt wieder», sagte der SPD-Politiker. Dies sei in der aktuellen Situation eine «Riesen-Hilfe».