Weihnachts-Rummel in Lichtenberg wechselt ins 2G-Modell

Die Corona-Inzidenz steigt in der Hauptstadt seit einiger Zeit wieder. Am Montag wurde der Wert mit 306,2 angegeben, wie aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung hervorgeht. Um das Infektionsgeschehen einzudämmen gelten seit 15. November 2021 strengere Regeln für Ungeimpfte : Unter anderem in Restaurants, Kinos, Theatern, Museen, Galerien in Konzerthäusern muss die 2G-Regeln angewandt werden.