Mittelham unterliegt bei WTT Contender im Doppelfinale

Nina Mittelham vom TTC Berlin Eastside hat mit Partnerin Sabine Winter (Schwabhausen) im Damendoppel-Finale beim WTT (World Table Tennis)-Contender im slowenischen Novo Mesto verloren. Gegen das chinesische Top-Duo Wang Yidi/Liu Weishan hieß es am Sonntag trotz guter Leistung am Ende 0:3. Nach klar abgegebenen Auftaktsatz (4:11) zeigten sich die Deutschen meist auf Augenhöhe, hatten aber beim 7:11 und 8:11 in den Folgesätzen das Nachsehen in Schlüsselsituationen.

Die Chinesinnen mit den Nummern zehn (Wang) und 100 (Liu) der Einzel-Weltrangliste demonstrierten bei dem mit 75.000 US-Dollar (rund 65.500 Euro) dotierten Turnier wie schon beim unmittelbar vorausgegangenen Contender in Lasko (Slowenien), als Wang das Einzel-Endspiel gegen Liu gewann, ihre Klasse.