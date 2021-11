Lisa Brennauer sieht Frauen-Tour als großen Schritt

Radsport-Olympiasiegerin Lisa Brennauer sieht in der Neuauflage der Tour des France der Frauen eine Erhöhung des Stellenwerts des Frauenradsports. Die Tour sei «ein ganz großer Schritt nach vorn für unsere Sichtbarkeit. Auch um zeigen, wie spannend auch unsere Rennen sind. Da stehen wir den Männern in nichts nach», sagte die 33-jährige Allgäuerin dem «Tagesspiegel» (Samstag).

Erstmals seit 2009 wird im kommenden Jahr eine Frauen-Tour mit acht Etappen am Tag des Männer-Finals in Paris gestartet. Brennauer habe das Gefühl, «dass Frauenrennen, die an die der Männer angegliedert waren, in den vergangenen Jahren gut aufgenommen wurden und dass sich da insgesamt auch etwas tut.»