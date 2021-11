Dänische Königin setzt Staatsbesuch in Deutschland fort

Dänemarks Königin Margrethe II. und ihr Sohn Kronprinz Frederik setzen am heutigen Donnerstag ihren Staatsbesuch in Deutschland fort. Auch am zweiten Tag in Berlin erwarten die Royals zahlreiche Termine. Bereits am Morgen (9.10 Uhr) sollen die beiden an der Eröffnung der dänischen Handelskonferenz teilnehmen. Im Anschluss besucht die 81-jährige Monarchin den Pierre Boulez Saal (10.20 Uhr). Der vom amerikanischen Stararchitekten Frank Gehry entworfene Konzertraum wurde 2017 eröffnet und ist Kernstück der von Dirigenten Daniel Barenboim gegründeten Barenboim-Said-Akademie, die Musikstudenten aus der arabischen Welt und Israel zusammenbringt.

Später stehen unter anderen die Enthüllung einer Gedenktafel für den dänischen Schriftsteller Herman Bang und ein Besuch im Literaturhaus im Beisein von Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) an. Am frühen Nachmittag will die Königin gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung besuchen. Am Abend ist dann ein Empfang geplant im Deutschen Historisches Museum zu Ehren von Bundespräsident Steinmeier und seiner Frau.

Der royale Besuch in Berlin dauert bis Freitag. Dann wird Königin Margrethe allein nach München weiterreisen.

