Senat berät über Ausweitung der 2G-Regel

Auf die Berlinerinnen und Berliner ohne Impfschutz gegen Corona könnten bald weitere Einschränkungen zukommen.

Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Über die Ausweitung der 2G-Regel will sich der Senat am Montagabend (08. November 2021) bei einer Telefonschalte beraten, wie der «Tagesspiegel» am Montag berichtete. «Ob dabei bereits das 2G-Modell beschlossen wird, ist noch unklar.» Eine Senatssprecherin kommentierte das auf Anfrage nicht.