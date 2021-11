Corona-Zahlen steigen: Giffey will strengere Regeln

Mit steigenden Corona-Zahlen wächst auch in Berlin die Sorge. Krankenhäuser stellen sich auf eine zunehmende Zahl von Patienten ein. Die Nachfrage nach Booster-Impfungen wächst und es gibt die Forderung nach strengeren Regeln. «Wir müssen alles dafür tun, einen weiteren Lockdown, insbesondere die Schließung von Schulen und Kitas, zu vermeiden», teilte Berlins SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey, die sich im Dezember zur Regierenden Bürgermeisterin wählen lassen will, der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Lage sei ernst.

«Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen plädiere ich für die Pflicht zur Anwendung und Ausweitung der 2G-Regel an Orten und bei Ereignissen, an denen viele Menschen zusammenkommen.» Mit der 2G-Regel wird der Zugang auf Geimpfte und Genesene beschränkt.

Die Zahl der Neuinfektionen hat sich in weniger als drei Wochen mehr als verdoppelt. In den vergangenen sieben Tagen meldeten die Berliner Gesundheitsämter 195,3 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntag mitteilte. In Reinickendorf, Neukölln, Mitte und Spandau liegt der jeweilige Wert inzwischen deutlich über 200.