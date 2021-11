Wissenschaftspreis für Michael Zürn und Mira Sievers

Der Politikwissenschaftler Michael Zürn (62) ist mit dem Berliner Wissenschaftspreis 2021 ausgezeichnet worden.

Berlins Regierender Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) würdigte Zürn als Brückenbauer, der die Berliner Politikwissenschaft «engagiert und ideenreich mitgestaltet». Zürn ist Direktor der Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Professor für Internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin. Er gilt den Angaben zufolge als einer der profiliertesten deutschen Politologen, auch international.

Den Nachwuchspreis ging an die Theologin Mira Sievers. Die 30-Jährige forscht und lehrt als Juniorprofessorin am Berliner Institut für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie wurde für ihre innovativen Forschungsansätze geehrt.

Auszeichnung für Leistungen in Wissenschaft und Forschung

Mit dem Wissenschaftspreis werden Leistungen in Wissenschaft und Forschung ausgezeichnet, die in der Hauptstadt entstanden. Das Geld kommt beim Hauptpreis nicht den Preisträgern persönlich zugute, sondern ihrer Institution. Den Wissenschaftspreis 2020 erhielt der Virologe Christian Drosten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Preis ein halbes Jahr später im Juli 2021 verliehen. Beim Nachwuchspreis geht das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro direkt an den Preisträger.