Öffentlicher Dienst: Verdi ruft zum Warnstreik auf

Die Gewerkschaft Verdi in Berlin hat für Dienstag einen Warnstreik von Landesbeschäftigten im öffentlichen Dienst angekündigt. Zur Teilnahme aufgerufen sind Beschäftigte von einzelnen Berliner Bezirksämtern, von Einrichtungen der Berliner Kita-Eigenbetriebe sowie Sozialarbeiter der Berliner Bezirke, wie der Landesbezirk Berlin-Brandenburg der Gewerkschaft am Freitag mitteilte.

Eine zentrale Kundgebung soll es um 10.00 Uhr am Rathaus Tempelhof geben. Verdi rechnet nach eigenen Angaben mit mehreren hundert Teilnehmern. «Die Aktion am kommenden Dienstag ist ein erstes Warnsignal an die Arbeitgeber», sagte die stellvertretende Landesbezirksleiterin Andrea Kühnemann. «Weitere Warnstreiks werden folgen.»

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat am Freitag ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen, allerdings für kommenden Donnerstag. Außerdem soll eine Demonstration um 10.00 Uhr am Hansaplatz in Berlin-Mitte starten und zum Brandenburger Tor führen, wie die GEW in Berlin am Freitag mitteilte. Dort ist am Platz des 18. März gegen 11.00 Uhr eine Kundgebung geplant.