Über 165: Corona-Inzidenz steigt weiter

Bei der Entwicklung der Corona-Pandemie in Berlin ist keine Trendwende in Sicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nach den Daten des Robert Koch-Instituts von Donnerstagfrüh (04. November 2021) auf 165,6. Der Wert für die Zahl der nachgewiesene Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Mittwoch noch bei 157,4. Am Donnerstag vor einer Woche waren es erst 129,4.