Mini-Häuser für Tourismus in drei Bezirken

Mobile Mini-Häuser sollen in drei Berliner Bezirken den Tourismus stärken. Visitberlin übergibt an diesem Mittwoch Schlüssel für die Mini-Pavillons an die Bezirke Lichtenberg, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg, wie die Marketingagentur mitteilte. Die so genannten Tiny Houses können den Angaben zufolge für Veranstaltungen oder auch als temporäre Touristen-Informationen genutzt werden. Im Stadtteil Schöneberg soll eines der Häuser für das Nachtbürgermeister-Projekt rund um den Nollendorfplatz eingesetzt werden.

In der Gegend um den Nollendorfplatz mit zahlreichen Kneipen der Schwulenszene und vielen Touristen passieren besonders abends und nachts immer wieder homosexuellenfeindliche Übergriffe sowie Diebstähle und Überfälle. Auch Konflikte mit den Bewohnern wegen des Lärms der feiernden Menschen gibt es. Das Team der «Nachtbürgermeister» sowie Kiezstreifen, die «Nachtlichter» genannt werden, sollen vorbeugend arbeiten. Sie sind Ansprechpartner und vermitteln etwa bei Konflikten auf der Straße.

Die Bezirke hatten sich für die Häuschen beworben. Nach Angaben von Visitberlin wurden diese bereits in verschiedenen Bezirken zu unterschiedlichen Anlässen eingesetzt. Die Bezirke konnten sie kostenlos mieten. Nun sollen die Mini-Häuser dauerhaft in den drei Bezirken bleiben, die sich mit ihren Konzepten durchgesetzt haben. Wo genau die Tiny-Houses in Lichtenberg und Steglitz-Zehlendorf stehen, soll am Mittwoch bekanntgegeben werden.

© Designer Outlet Berlin Orientalisches Lichterfest und entspanntes Shopping für die ganze Familie Sonntagsshopping mit besonderen Angeboten im Designer Outlet Berlin am 07.11.2021 von 13 bis 19 Uhr bei über 100 Designermarken – bis zu 70% günstiger als UVP. mehr