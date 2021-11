Bald wieder Bundeswehrsoldaten in Gesundheitsämtern?

Angesichts steigender Corona-Zahlen in Berlin könnten in Gesundheitsämtern erneut Soldaten der Bundeswehr zum Einsatz kommen.

Überlegungen zur Amtshilfe in Spandau und Mitte

Auch der Bezirk Spandau stellt Überlegungen in diese Richtung an. «Wir hatten in der vergangenen Woche bereits bis zu 80 Fälle am Tag», sagt die Amtsärztin und Leiterin des Spandauer Gesundheitsamts, Gudrun Widders, der Zeitung mit Blick auf das Infektionsgeschehen. «Das können wir gerade noch aus eigener Kraft schaffen. Steigt die Zahl auf 100, werden auch wir wieder die Bundeswehr um Hilfe bitten. Wir haben damit bei der letzten Welle gute Erfahrungen gemacht.»