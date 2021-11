Brand in Pflegeheim: Zwei Menschen in Lebensgefahr

Bei einem Brand in einem Berliner Pflegeheim sind mehrere Menschen verletzt worden - zwei von ihnen lebensgefährlich. In der Nacht zum Montag sei aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zwei Bewohner des Zimmers wurden demnach gerettet, erlitten aber schwere Verletzungen und wurden medizinisch versorgt. Bei ihnen bestand Lebensgefahr, wie der Sprecher sagte. Zu Alter und Geschlecht machte er zunächst keine Angaben.

Drei weitere Menschen seien leichter verletzt und insgesamt 40 Bewohner der betroffenen Etage in Sicherheit gebracht und medizinisch betreut worden. Der Brand, der auf das Zimmer begrenzt blieb, wurde gelöscht. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

