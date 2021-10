«Squid Game»-Diskussion: Kinder achten oft nicht auf Altersfreigaben

Mit welchen Fernseh- oder Streamingserien Kinder ihre Zeit verbringen, sollten Eltern nach Ansicht des Berliner Elternausschussvorsitzenden Norman Heise im Blick behalten. Dass die Inhalte dem Alter der Kinder nicht angemessen seien, sei kein Ausnahmefall, sagte Heise am 29. Oktober 2021 der Deutschen Presse-Agentur vor dem Hintergrund der Diskussion um die Netflix-Serie «Squid Game».

Es lasse sich auch technisch verhindern, dass gerade jüngere Kinder Inhalte zu sehen bekommen, die ihrem Alter nicht angemessen seien. «Diese Möglichkeiten sollte man auch nutzen», so der Berliner Elternvertreter. Die Netflix-Produktion «Squid Game» aus Südkorea gilt als ausgesprochen erfolgreich. Das Grundmuster ist simpel und brutal: In neun Folgen treten mehrere Hundert hoch verschuldete Menschen in Kinderspielen gegeneinander an. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Millionenhöhe. Die Verlierer werden getötet.