Christian Friedel und Woods of Birnam auf Club-Tour

Schauspieler Christian Friedel («Babylon Berlin») und seine Band Woods of Birnam (WOB) stehen nach monatelanger Abstinenz wieder auf der Bühne - in Dresden, Leipzig, Hamburg, Berlin, Weimar und Düsseldorf. Zu ihrem zehnjährigen Jubiläum gibt es «eine kleine feine Tour» durch sechs Clubs in Deutschland, wie der 42-Jährige vor dem Auftakt an diesem Samstag im Alten Schlachthof sagt. «Wir wollten trotz aller Schwierigkeiten, rückläufiger Kartenverkäufe, 2G und 3G ein paar Konzerte geben.»

Bis zum 8. November sind Woods of Birnam auch im Neuen Schauspiel Leipzig, im Hamburger Thalia Theater, der Berliner Volksbühne, im Mon Ami Weimar und dem Zakk in Düsseldorf zu erleben.

Der Schauspieler und die damaligen Musiker von Polarkreis 18 kamen 2011 zusammen und gründeten 2012 WOB. Sie schufen unter anderem den Song «Du bist Alles» für den Soundtrack zur dritten Staffel von «Babylon Berlin». In der Serie spielt Friedel einen Polizeifotografen. Bekannt wurde er unter anderem mit seiner Rolle als Dorflehrer in «Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte».

