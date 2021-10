Wasserball: Spandauerinnen wollen Pokal-Hattrick

Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 wollen es beim Endrundenturnier um den deutschen Pokal besser machen als die Männer bei deren Final Four an gleicher Stelle. In der Schwimmhalle Schöneberg treffen sie am Freitag (19.30 Uhr) im Halbfinale auf den Eimsbütteler SV Hamburg. Die Siegerinnen spielen gegen die Gewinnerinnen der Partie zwei Stunden zuvor zwischen Bayer Uerdingen und Waspo Hannover. Neben den Berlinerinnen von Trainer und Männer-Kapitän Marko Stamm gehören die Spielerinnen aus Uerdingen zu den Titelfavoritinnen. Die Spandauerinnen holten bereits 2019 und 2020 den Pokal.

© dpa

© Berliner Wasserbetriebe Trinkwasser für alle An 188 Trinkbrunnen und über 2.800 Wasserspendern in der Stadt – Tendenz stetig steigend. mehr