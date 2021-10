TU-Präsident zeigt Verständnis für Rücktritt von Kunst

Der Präsident der Technischen Universität Berlin, Christian Thomsen, hat Verständnis für den Rücktritt seiner Amtskollegin Sabine Kunst von der Humboldt-Universität gezeigt und eine weitere Novelle des Berliner Hochschulgesetzes gefordert.

«Das Land Berlin hat mit der Novelle der international viel beachteten Erfolgsgeschichte der Berliner Universitäten einen schmerzhaften Dämpfer verabreicht. Der Rücktritt von Sabine Kunst ist ein deutlicher Ausdruck dessen», sagt Thomsen am Dienstag in Berlin. Kunst hatte die Ende September in Kraft getretene Gesetzesnovelle als Grund für ihren Rücktritt zum Jahresende genannt.