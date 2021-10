«Magische Spiegelungen» zeigt «Fanatiker der Reflektion»

Mit dem fast ein Jahrhundert lang kaum beachteten Maler Johann Erdmann Hummel widmet die Alte Nationalgalerie in Berlin einem als «Hidden Champion» und «Fanatiker der Reflektion» bezeichneten Künstler eine beachtliche Ausstellung. «Magische Spiegelungen - Johann Erdmann Hummel» zeigt von Freitag an bis zum 20. Februar mit 45 Gemälden und 50 Zeichnungen von Hummel (1769-1852) sowie einige ausgewählte Werke der Neuen Sachlichkeit.

Die Ausstellung mit Porträts, Landschaftsbildern, Blicken in Innen- und Außenräume hat manche überraschende Perspektive zu bieten. So hängt Olafur Eliassons Blick auf Berlin «Your reserved Berlin Sphere» direkt neben Hummels wohl bekanntestem Werk «Die Granitschale im Berliner Lustgarten». Während in Hummels Bild flanierende Passanten in der riesigen Granitschale reflektiert werden, spiegelt sich das Bild je nach Blickwinkel zusätzlich in Eliassons Arbeit.