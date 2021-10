Messe: Legalisierung von Cannabis würde Konsumenten schützen

Nach einer Legalisierung sollte es aus Sicht Nguyens Modellprojekte geben, um zu sehen, was am besten bei der Abgabe funktioniert - ob in der Apotheke, im Shop oder in sogenannten Social Clubs wie in Spanien. Bei der Hanfmesse Mary Jane in der Arena Berlin sind vom 22. bis 24. Oktober 2201 Aussteller vertreten, die Trends und Produkte vorstellen. Die Veranstalter rechnen mit 25.000 Besuchern und Besucherinnen.