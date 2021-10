Bevölkerungszahl in Berlin stabil

Die Zahl der in Berlin lebenden Menschen ist im ersten Halbjahr 2021 weitgehend stabil geblieben.

In der Hauptstadt lebten bis Ende Juni demnach rund 3 664 100 Menschen, wie aus am 14. Oktober 2021 veröffentlichten Zahlen des Amtes für Statistik hervorgeht. Den Zahlen zufolge sind das gerade einmal 100 mehr als noch Ende vergangenen Jahres. Nachdem 2020 erstmals seit 20 Jahren mehr Menschen weg- als in die Hauptstadt gezogen waren, war in Berlin bis Ende Juni an dieser Stelle wieder ein Plus zu verzeichnen. Unterm Strich lag der Wanderungsgewinn demnach bei 2700 Menschen. Es starben etwa 800 Menschen mehr als Babys im gleichen Zeitraum geboren wurden.