Corona-Inzidenz in Berlin steigt wieder

Die Corona-Inzidenz ist in Berlin wieder auf dem Weg nach oben.

Nach einem leichten Rückgang in den vergangenen Tagen lag der Wert nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 12. Oktober 2021 bei 79,4. Am Vortag waren es noch 77,9. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Virus infiziert haben.