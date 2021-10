Bundesweites Projekt «Zeit für Zirkus» in 13 Städten

Mit einem bundesweiten Projekt sollen sich Menschen «Zeit für Zirkus» nehmen. Dafür planen 19 Häuser in 13 Städten vom 12. bis 14. November Aufführungen, Austauschangebote, Workshops oder Podcasts. Kooperiert wird dabei nach Angaben vom Montag mit dem europäischen Zirkusprojekt «Nuit du Cirque», dessen dritte Ausgabe zeitgleich stattfindet.

So will «Zeit für Zirkus» weitere Schichten von Zuschauerinnen und Zuschauern erschließen «und die Resonanz der Sparte in der gesamtkulturellen Landschaft steigern». Beteiligte Spielstätten und Bühnen stehen in Berlin, Hamburg, München, Köln, Bremen, Leipzig, Hannover, Karlsruhe, Herne, Saarbrücken, Bochum, Recklinghausen oder Fahrenwalde.