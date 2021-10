Spitzenjockey und Ex-Champion Egon Czaplewski wird 90

Egon Czaplewski hat auf der Galopprennbahn Hoppegarten Geschichte geschrieben. Er gilt als Lichtgestalt unter den Rennreitern auf der 153-jährigen Parkbahn vor den Toren Berlins. An diesem Sonntag wird Czaplewski 90 Jahre alt.

Als Lehrling feierte er 1949 auf Panther in Hoppegarten seinen ersten Sieg, den letzten von 716 als Trainer Ende 1994. Glanzpunkte waren 31 Siege in internationalen und 20 Siege in klassischen Rennen, darunter viermal im Derby von Hoppegarten.