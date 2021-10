Kultusministerkonferenz berät über Umgang mit Corona

Die Kultusministerinnen und -minister der Länder haben in Potsdam mit Beratungen begonnen, zunächst über den Umgang an Schulen mit der Corona-Pandemie. Außerdem geht es unter anderem um den Stand der Digitalisierung in den Schulen, wie ein Sprecher der Kultusministerkonferenz am Donnerstag weiter mitteilte. Die amtierende KMK-Präsidentin, die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), will am Freitag über die Ergebnisse der Beratungen informieren.

© dpa

Bundesweit bindende Beschlüsse sind bei dem Treffen in Potsdam nicht zu erwarten, weil die Bundesländer über Maßnahmen an ihren Schulen selbst entscheiden - zum Beispiel über eine Maskenpflicht von Schülerinnen und Schülern. Die KMK-Präsidentin hatte vor der Konferenz eine Ausstattung mit Luftfiltern in allen Schulen unter Verweis auf Empfehlungen des Umweltbundesamtes nicht für sinnvoll gehalten. Die Runde tagt in Potsdam in Präsenz.

