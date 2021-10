Corona-Inzidenz in Berlin bei 78,2

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Berlin etwas schneller an als zuletzt. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich in der Stadt 78,2 von 100.000 Menschen an, wie das Robert Koch-Institut am 07. Oktober 2021 mitteilte.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Lagebericht Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Vor einer Woche hatte der Wert bei 67,7 gelegen. Berlin liegt damit weiter über dem bundesweiten Durchschnitt der sogenannten Siebe-Tage-Inzidenz von 62,6. Seit Ausbruch der Seuche haben sich mehr als 209.000 Berlinerinnen und Berliner angesteckt, 3641 starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Am stärksten verbreitet ist das Virus nach den Zahlen im Bezirk Reinickendorf, wo die Inzidenz nun bei 105,7 liegt. In Steglitz-Zehlendorf dagegen beträgt sie nur 44.

© iStock/skynesher Förderprogramme für Existenzgründung und Coaching in Berlin Mit den Zuschüssen für innovative Gründungen, KMU sowie für soziale Unternehmen unterstützt Sie das Land Berlin beim Gründen, Digitalisieren und Wachsen. Informieren Sie sich hier. mehr