Miniermotte hat dieses Jahr weniger Schäden angerichtet

Berlins weißblühende Rosskastanien haben in diesem Jahr weniger unter dem Schädling Miniermotte gelitten als in den vergangenen Sommern.

Ein Anzeichen dafür seien die jetzt zumeist noch relativ gut belaubten Kastanien in der Hauptstadt. Sie zeigten zwar deutliche Schäden an vielen Blättern, werfen ihr Laub aber noch nicht im ganz großen Stil ab. In früheren Jahren verloren weißblühende Kastanien ihr Laub teilweise bereits schon ab Juni.