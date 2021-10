Schulen: Keine Maskenpflicht mehr bis zur sechsten Klasse

An den weiterführenden Schulen wird die Maskenpflicht zunächst nur während der Klassenarbeiten und Klausuren abgeschafft. Nach den Herbstferien will der Senat über weitere Schritte auch an diesen Schulen beraten. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte in der vergangenen Woche nach der Sitzung des Senats erklärt, aus ihrer Sicht sei es «wirklich an der Zeit», an den Schulen wieder ein Stück mehr Normalität zurückzubekommen.