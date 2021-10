Potsdam im Pokal-Viertelfinale ohne Chance bei Meister Waspo

Die Wasserballer des OSC Potsdam haben im Pokal-Viertelfinale der Saison 2020/21 bei Meister Waspo eine Überraschung klar verpasst. Am Samstagabend verloren sie bei den Niedersachsen deutlich mit 6:23 (2:10) und verfehlten damit den Einzug ins Final Four am 16./17. Oktober in Berlin. Hannover stellte früh die Weichen für den klaren Erfolg. Aleksander Radovic war mit fünf Treffern bester der neun Waspo-Torschützen. Für Potsdams junge, gegenüber der Vorsaison stark veränderte Mannschaft traf Tomi Tadin dreimal. Den Einzug in die Vierer-Endrunde hatte am Nachmittag Spandau 04 mit einem 14:6-Sieg gegen den Lokalrivalen SG Neukölln vollzogen.

