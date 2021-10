15.000 Haushalte in Berlin ohne Strom

In Berlin sind wegen des Brandes einer Versorgungsleitung am Samstagmorgen etwa 15.000 Haushalte im Ortsteil Prenzlauer Berg ohne Strom gewesen. Die Fußgängerbrücke an der Dänenstraße, unter der die Versorgungsleitung verläuft, stand komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Es werde voraussichtlich noch bis zum Nachmittag dauern, bevor die Stromausfälle behoben seien, hieß es am Morgen. Zu diesem Zweck wurde eine spezielle Aufbaukommission eingesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

© dpa

