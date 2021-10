Die stundenlangen Computerstörungen in Teilen der Berliner Verwaltung am Donnerstag gehen definitiv nicht auf einen Hackerangriff zurück.

Cyber-Kriminalität habe bei den Softwareproblemen keine Rolle gespielt, sagte Diana Dasch, Vize-Sprecherin des IT-Dienstleistungszentrums Berlin am Freitag. Die genaue Fehleranalyse dauere weiter an. Zwischen 08.20 und 13 Uhr waren am 30. September 2021 bei Teilen der rund 100 000 Computerarbeitsplätze in der Berliner Verwaltung bestimmte Software-Anwendungen ausgefallen. Wie viele Mitarbeitende davon betroffen waren, lasse sich nicht genau beziffern, sagte Dasch. Der Ausfall traf unter anderem auch Arbeitsplätze in den Gerichten.