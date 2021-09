Keine Maskenpflicht mehr bis zur sechsten Klasse

In den Berliner Schulen wird ab Montag die Maskenpflicht bis zur einschließlich sechsten Klasse aufgehoben.

Das gelte vor allem für Grundschulen, Gemeinschaftsschulen sowie für die ersten beiden Klassen von grundständigen Gymnasien, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am 28. September 2021 nach der Sitzung des Senats mitteilte. «Ich finde, dass das jetzt wirklich auch an der Zeit ist», sagte Scheeres.

Maskenpflicht bleibt an weiterführenden Schulen weitestgehend bestehen

An den weiterführenden Schulen werde die Maskenpflicht zunächst nur während der Klassenarbeiten und Klausuren abgeschafft, so die Senatorin. Nach den Herbstferien werde der Senat über weitere Schritte auch an diesen Schulen beraten.