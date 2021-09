Senat: Jugendliche konsumierten mehr Alkohol und Drogen

Durch die Einschränkungen hätten die Jugendlichen schneller getrunken, was zu «starken Räuschen» und auch Vergiftungen geführt habe, antwortete die Senatsgesundheitsverwaltung auf eine CDU-Anfrage und stützte sich dabei auf Beobachtungen aus der Präventions-und Beratungspraxis. Es habe viele Treffen in Parks und an Seen gegeben. Dort sei Alkohol «häufig deutlich schneller konsumiert» worden.