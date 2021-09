Ab Oktober: Vier Impfbusse in Berlin im Einsatz

Ab Anfang Oktober sollen vier Corona-Impfbusse durch die Hauptstadt rollen und damit die zuletzt stockende Impfquote vorantreiben. Besonders die Berliner Randbezirke sollen so erreicht und versorgt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus der Gesundheitsverwaltung erfuhr. Die Impfungen werden demnach an unterschiedlichen Orten im stehenden Bus angeboten. «Wir werden noch flexibler und noch näher an die Menschen herankommen», sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Freitag. Die genauen Routen werden ab Anfang Oktober mitgeteilt.

© dpa

Die zweistöckigen Busse sollen Raum für zwei Impfkabinen, die Impfstoffaufbereitung, Dokumentationsplätze und die Nachbeobachtung der Impfgäste bieten, wie es aus der Gesundheitsverwaltung hieß. Bis zu 20 Menschen könnten demnach pro Stunde in einem Bus mit dem Vakzin von Moderna geimpft werden. Jeder ab zwölf Jahren dürfe kommen. Wer einen digitalen Impfpass möchte, müsse den Personalausweis vorzeigen. Auch Auffrischungsimpfungen seien möglich, sofern man zur berechtigten Gruppe gehöre.

Bei der Impfquote liegt Berlin mit fast 64 Prozent vollständig Geimpfter derzeit genau auf dem Bundeslevel. Für ein Ende der Pandemie werden Werte über 80 Prozent angestrebt.