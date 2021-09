Dänische Königin kommt im November zu Staatsbesuch

Die Monarchin und ihr ältester Sohn werden vom 10. bis 13. November 2021 in die Bundesrepublik reisen, wie das dänische Königshaus am Mittwoch (21. September 2021) mitteilte. Zunächst werden die beiden in Berlin von Steinmeier und seiner Gattin Elke Büdenbender in Empfang genommen, auch ein Treffen mit der Kanzlerin oder dem Kanzler - je nachdem, wer dann im Amt ist - sowie ein Besuch des Brandenburger Tores und ein Staatsbankett in Schloss Bellevue sind geplant. Später reist Margrethe II. alleine weiter nach München.