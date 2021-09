Die Ärzte mobilisieren zur Wahl

Mit stark politischen Songs auf dem neuen Album «Dunkel» will die Berliner Punkrockband Die Ärzte vor der Bundestagswahl für mehr Beteiligung mobilisieren. «Das Album kommt ja kurz vor der Wahl raus. Und ich würde mir tatsächlich wünschen - ich weiß, ein größenwahnsinniger Wunsch -, aber dass deswegen nochmal drei Leute mehr wählen gehen, dann hab ich alles erreicht», sagte Gitarrist Farin Urlaub (57) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Es geht darum, dass wir uns alle angesprochen fühlen.»

In seinem der Demokratie gewidmeten Song heißt es: «Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an / dem Hass zu widerstehen.» Im Gespräch mit deutlich jüngeren Leuten habe er festgestellt, dass «die das mit der Demokratie schon als so gegeben hinnehmen, dass es einfach überhaupt nicht mehr interessant ist». Weil dagegen mit Worten nichts zu erreichen gewesen sei, habe er den Song geschrieben, «was so uncool ist». Schlagzeuger Bela B (58): «Mit so einem Song von uns rechnet niemand. Das ist genau die Stärke der Band.»