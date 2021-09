Große Ballons sollen für Kinderrechte aufsteigen

Zum Weltkindertag sollen an diesem Montag zehn große Ballons nahe dem Berliner Reichstagsgebäude auf die Rechte von Kindern aufmerksam machen.

Unicef und das Deutsche Kinderhilfswerk haben darüber hinaus bundesweit zu Aktionen aufgerufen. So sollen Kinder am 20. September 2021 Straßen und öffentliche Plätze mit Kreide bemalen und so auf sich und ihre Belange aufmerksam machen, teilte Unicef mit. Eltern, Nachbarn und Passanten könnten die Bilder fotografieren und in den sozialen Netzen unter dem Hashtag #wiestarkwäredasdenn teilen. Parallel dazu schaltete das Deutsche Kinderhilfswerk ein Onlineportal frei, auf dem sich Kinder ausführlich über ihre Rechte und ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten informieren können.