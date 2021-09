Zupke fordert leichtere Anerkennung für SED-Opfer

Die neue SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke fordert die leichtere Anerkennung von gesundheitlichen Schäden durch staatliche Unterdrückung in der DDR. Nötig seien eine Umkehr der Beweislast, geeignete Gutachter und kürzere Verfahren, sagte Zupke der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Das ist mir auch ein Herzensthema, dass die Menschen nicht mehr durch diese endlosen Prozeduren müssen.»

An diesem Freitag beginnt im thüringischen Teistungen ein Kongress der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, an dem auch Zupke teilnimmt. Die 59-Jährige hat vor genau drei Monaten ihr neu geschaffenes Amt angetreten, nachdem die Stasi-Unterlagen-Behörde aufgelöst und die Akten der ehemaligen DDR-Staatssicherheit in das Bundesarchiv eingegliedert worden waren.